imago/Jürgen Heinrich Bild: imago/Jürgen Heinrich

Fr 03.08.2018 | 11:25

- Die perfekte Auszeit am Wasserrastplatz in Werder

Sommerferien sind schön, Verreisen ist auch schön, wenn man nicht im Stau steht, stundenlang auf den Flieger wartet oder in einem ICE mit kaputter Klimaanlage sitzt. Wer mit dem eigenen Boot in Urlaub fährt, dem bleibt all das erspart. Aber irgendwann will auch der reisende Freizeitkapitän mal anlegen. Dafür gibt es Wasserwanderrastplätze. Einen davon an der Havel direkt in Werder, von dort berichtet Marie Asmussen.