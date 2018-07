imago/Uwe Steinert Bild: imago/Uwe Steinert

Di 31.07.2018 | 11:25

- Segeln auf dem Müggelsee

In diesen heißen Tagen ist es ein wahrer Segen, dass es in Berlin und Umgebung so viele Seen und Flüsse gibt. In denen kann man schwimmen, aber auch rausfahren mit dem Boot und die Seele baumeln lassen und den Wind genießen. Vor dem Genuss kommt allerdings das Pauken, denn wer mit einem Segelboot in See stechen will, sollte vorher gelernt haben, wie das geht mit der Wende, der Halse und den Knoten. Marie Asmussen war am Müggelsee, wo junge Leute segeln lernen.