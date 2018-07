rbb/Markus Streim Bild: rbb/Markus Streim

Fr 20.07.2018 | 10:25

- Ab ins Grüne! - Übernachten in der Natur

Das reine Naturerlebnis - abseits der Großstadt, ohne Komfort - darum ging es in dieser Woche im Inforadio. Unter dem Motto "Ab ins Grüne!" hat sich Markus Streim für den letzten Teil der Serie am Freitag schon sehr früh auf den Weg nach Borkheide südlich von Potsdam gemacht um, rechtzeitig das Erwachen in den Baumzelten zu erleben.