- "Seine Strategie scheint zu sein, von der Täter- in die Opferposition zu kommen"

Zwei Monate ist es her, dass ein 19-jähriger Syrer einen Kippa-tragenden Israeli auf der Straße in Berlin-Prenzlauer Berg mit einem Gürtel angriff - ein Video davon verbreitete sich rasend schnell im Netz. Seit heute steht der Syrer deswegen vor Gericht. Inforadio-Reporter Stephan Osváth verfolgt den Prozess im Gerichtssaal des Kriminalgerichts Moabit. Er sagt über den mutmaßlichen Täter: "Er wirkt wie eine verlorene Seele."



Rund zwei Monate nach der Attacke gegen einen Israeli mit Kippa in Berlin steht ein 19-Jähriger in der Hauptstadt vor Gericht. Zum Auftakt des Prozesses am Amtsgericht Tiergarten gestand der aus Syrien stammende Angeklagte am Dienstag Schläge mit einem Gürtel. Die Kippa des Mannes habe er erst zum Schluss gesehen. Er bereue die Tat und entschuldige sich. Zugleich betonte der 19-Jährige mehrmals, er habe sich im Recht gefühlt. Er sei zuerst beschimpft und beleidigt worden.



Dem Angeklagten werden gefährliche Körperverletzung mit einem Gürtel und Beleidigung zur Last gelegt. Laut Anklage wurden der Israeli sowie einen Deutsch-Marokkaner, der ebenfalls eine Kippa trug, am 17. April im Stadtteil Prenzlauer Berg antisemitisch beschimpft, der Israeli geschlagen.



Wegen des großen Medienandrangs war der Prozess in den großen Saal 700 des Kriminalgerichts verlegt worden. Im Lauf des Tages sollten noch Zeugen gehört werden. Richter Günter Räcke gab bekannt, dass der Prozess am kommenden Montag fortgesetzt werden soll. Ursprünglich war nur ein Verhandlungstag geplant. Ob am Montag auch das Urteil gesprochen wird, war zunächst unklar.



Der Fall wird in Berlin ungewöhnlich schnell juristisch aufgearbeitet: Bereits einen Monat nach dem Angriff war Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung erhoben worden. (Quelle: dpa)