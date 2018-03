rbb/Inforadio/A. Miersch Bild: rbb/Inforadio/A. Miersch

Mi 07.03.2018 | 12:25

- Besuch auf einem 4-Sterne-Campingplatz

Bis zum Sonntag steht in den Berliner Messehallen unterm Funkturm wieder alles ganz im Zeichen des Reisens: Partnerland bei der Internationalen Tourismus-Börse ITB ist in diesem Jahr erstmals Mecklenburg-Vorpommern. Mit besonderem Blick auf den Bereich Camping macht man dort wohl so einiges richtig - das Geschäft mit den Campingplätzen boomt. Also haben wir Inforadio-Reporterin Annette Miersch in den Norden geschickt - nach Userin in den Süden Mecklenburg-Vorpommerns. Sie berichtet live vom Campingplatz im Ferienpark "Havelberge".



Tief im Wald am Woblitzsee südlich von Neustrelitz hat es am Mittwoch geschneit - also ideales Wetter für alle, die Einsamkeit und Ruhe in der Natur lieben. Acht Bungalows von den rund 140 sind belegt. Im Sommer tummeln sich hier bis zu 2.000 Menschen pro Tag auf dem Gelände. Da ist es mit der Beschaulichkeit nicht mehr ganz so weit her. Der Campingplatz ist mehrfach preisgekrönt, unter anderem wurde er wieder zum ADAC-Superplatz 2018 gekürt. Fünf Sterne gab es für eine "nahezu perfekte Infrastruktur" und ein breites Freizeitsport-Angebot. Für die neue Saison wird sogar eigens ein Vampir-Musical einstudiert, das im Sommer zu sehen sein wird. Wer selbst im Camping-Urlaub nicht auf's Internet verzichten will, bekommt WLAN geboten; dafür wurde eigens ein Glasfaserkabel verlegt. Insgesamt gibt es 18 Access-Points, über das den Gästen ein schnelles Internet angeboten werden kann.