Mo 29.01.2018 | 15:05

- Hostels und ihre Partygäste: "Wir sprechen mit unseren Nachbarn"

In unserer Programmreihe zum Berlin-Tourismus haben wir schon viel über Ferienwohnungen gehört. Aber: nur ein kleiner Teil der Touristen übernachtet überhaupt in einer Ferienwohnung. Die weitaus meisten zahlenden Besucher schlafen in Hotels oder Hostels. Das A&O Hostel in der Boxhagener Straße in Friedrichshain gibt es schon seit 18 Jahren, die Zielgruppe: vor allem junge Backpacker. Unsere Reporterin Anna Corves ist vor Ort und spricht mit Hausleiterin Nicole Höhnle.