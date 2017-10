Bild: Simone Kuhlmey/imago

Di 10.10.2017 | 11:45

- "Xavier": Bis zu 60.000 Bäume betroffen?

Vor Tagen wütete der Sturm "Xavier" in Berlin, und erst jetzt wird klar, wie schwer er Brelins Natur getroffen hat. Erste Schätzungen gehen von 20.000 beschädigten Bäumen aus – bei insgesamt 400.000 Bäumen in Berlin. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat sich im Tegeler Forst umgeschaut, und dort geht man inzwischen von noch heftigeren Schäden aus: Möglicherweise sind in Berlin dreimal so viele Bäume wie zunächst angenommen umgestürzt, also bis zu 60.000. Das befürchtet der Sprecher der Senatsumweltverwaltung, Franusch.