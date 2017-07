Cafés gibt es in Berlin ohne Ende und an fast allen Orten. In manchen Räumen, wo man heute Kaffee trinkt und Kuchen isst, sind früher ganz andere Sachen passiert. Von dieser Sorte Cafés stellen Inforadio-Reporter im Laufe dieser Woche einige vor. Marie Asmussen hat sich am Dienstag ins "Crêplala" am Amtsgerichtsplatz in Charlottenburg begeben. Das Haus war vor über hundert Jahren nicht etwa als Café, sondern als öffentliche Bedürfnisanstalt gebaut worden ...