Bild: imago images/epd

So 28.04.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Frauen wollen mehr

Dank engagierter Frauen in den 1930er Jahren ist die Frauenordination in der evangelischen Kirche heute selbstverständlich. Ein Grund für die EKBO dies zu feiern. Katholische Frauenrechtlerinnen fordern ein Umdenken ihrer Kirche und mehr Macht. Sie wollen endlich zu Diakoninnen geweiht werden. Auch im Buddhismus wurde Frauen nur widerwillig die gleiche spirituelle Kraft wie Männern zugesprochen. Darum und wie junge Jüdinnen ihre Rolle in den Synagogen sehen, darum geht es in der Sendung.



Informationen zu den Themen