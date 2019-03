imago/imageBROKER/Florian Bachmeier Bild: imago/imageBROKER/Florian Bachmeier

So 24.03.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Die Sorgen der Helfer

Menschen, die sich für andere einsetzen, ob hauptberuflich in einer internationalen Hilfsorganisation oder als Ehrenamtliche in einer lokalen Initiative, eint der Wunsch, Benachteiligte zu unterstützen. Doch aus den unterschiedlichsten Gründen das ist oft gar nicht so leicht. Eine Sendung über Helfer, ihre Sorgen und darüber, warum ihnen ihr Engegement wichtig ist.