So 17.03.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Drei Männer für den Frieden

Vor über sechs Jahren wurde die Zentralafrikanische Republik von einem Bürgerkrieg erschüttert. Seitdem kommt das Land nicht mehr zur Ruhe. Christliche und muslimische Religionsführer machen sich nun gemeinsam für den Frieden stark. Nach dem Vorbild des House of One in Berlin und mit dessen Unterstützung planen sie ein Haus des Friedens, ein Maison de la paix, und haben diese Woche dafür in Berlin geworben.



