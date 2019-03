Bild: imago/epd

So 10.03.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Gewinn durch Verzicht

Am Aschermittwoch ist alles vorbei und hat die Fastenzeit begonnen. 40 Tage, bis Ostersonntag, verzichten immer mehr Menschen auf Alkohol, Fleisch, Süßigkeiten, fahren weniger Auto oder lassen den Fernseher aus. Alle Religionen kennen Fastenzeiten. Die beiden großen Kirchen laden zur Teilnahme an ihren Fastenaktionen ein. In der Sendung erklären wird, worum es beim Fasten geht, auf was alles verzichtet und dabei gewonnen wird, ob es gelingen kann, 7 Wochen nur die Wahrheit zu sagen und was mit Klimafasten gemeint ist.

