So 17.02.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Algorithmen als Lebensretter?

Facebook will sich bei der Suizidvorbeugung engagieren. Doch Ethiker sehen das kritisch - in unserer Sendung beleuchten wir die Gründe. Weitere Themen: Die Berliner Sophienkirche erstrahlt in neuem Glanz und: Wo die Scharia mit dem deutschen Familienrecht kollidiert.