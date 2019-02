rbb-Fernsehen Bild: rbb-Fernsehen

So 03.02.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Pfleglicher Umgang?

Wenn die Ost-Rente für das Heim nicht mehr reicht und die Betreuung an der letzten Wohn-Adresse dennoch den ganzen Menschen wertschätzen soll... Wir berichten über Sorgen im "Haus am See", einem evangelischen Pflegeheim in Brüssow, über ein interkulturelles Hospiz in Mahlow und davon, was wir in Sachen Pflege von anderen Ländern lernen könnten.