imago/Seeliger Bild: imago/Seeliger

So 13.01.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Im Einsatz für andere

Ohne Ehrenamtliche ginge vieles nicht in unserer Gesellschaft. Sie sind da, wenn andere Menschen Hilfe brauchen. Um sie geht es in der Sendung. Wir stellen den neuen Obdachlosenseelsorger des Erzbistum Berlin vor, der seit einem Monat im Amt ist. Außerdem fragen wir, was christliche von muslimischer Notfallseelsorge unterscheidet.

