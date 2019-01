imago/Rolf Zöllner Bild: imago/Rolf Zöllner

So 06.01.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Dem Himmel nah

Kreuz, Halbmond und Davidstern zieren die Dächer von Kirchtürmen, Moscheen und Synagogen. Was es mit dem auf sich hat, was es über den Gebetsräumen der Religionsgemeinschaften gibt, darum geht es in der Sendung. Dem Himmel ein Stück näher sind wir in der goldenen Kuppel der neuen Synagoge in Berlin Mitte, auf dem grünen Dach der Kreuzberger Omar-Ibn-Al-Khattab-Moschee und in Pritzen gekommen.