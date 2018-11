Bild: imago/epd/Hanno Gutmann

So 11.11.2018 | Religion und Gesellschaft

- Aufarbeitung auf evangelisch

Nachdem die katholische Kirche kürzlich ihre umfangreiche Studie zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgestellt hat, ist nun die evangelische Kirche gefordert, bei der EKD-Synode in Würzburg die Aufarbeitung dieses Themas voranzutreiben. Hinzu kommt: eine unabhängige Kommission die den sexuellen Missbrauch Minderjähriger in der Bundesrepublik untersucht, hatte beiden Kirchen Ende Juni bescheinigt, sich, wenn überhaupt, nur unter Druck mit dem Thema beschäftigt zu haben. Wie viele Fälle gab es überhaupt in der evangelischen Kirche?