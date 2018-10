Imago Stock&People Bild: Imago Stock&People

So 14.10.2018 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Orte jüdischen Lebens

Eine neue Internetseite des Jüdischen Museums lädt zum Entdecken jüdischen Lebens in ganz Deutschland ein. Wir stellen sie vor. Und wir schauen in den Josettihöfen an der Berliner Jannowitzbrück vorbei. Hier, in der Rungestraße, verdiente einst der jüdische Fabrikant Mandelbaum mit seinen "Manoli-Zigaretten" Millionen. Fast vergessen ist der jüdische Aufstand im Vernichtungslager Sobibor: heute vor 75 Jahren. Wir erinnern daran.