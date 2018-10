Bild: Imago stock&people

So 07.10.2018 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Jugend und Religion

Der Papst lädt ein zur Jugendsynode noch Rom. Ausgerechnet auf dem Höhepunkt des Missbrauchsskandals. Was erwarten junge deutsche Katholiken von ihm? Was denken muslimische Jungs in Deutschland? Und warum fühlen sich evangelische Jugendliche oft nicht sonderlich ernst genommen von ihrer Kirche?