Bild: imago/ZUMAPress

So 30.09.2018 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Evangelische Kirche positioniert sich neu zum Islam

In unserer Region sind die meisten Christen Protestanten: rund eine Million Menschen in Berlin und Brandenburg; doch treten viele aus der evangelischen Kirche aus. Die reagiert darauf mit Veränderungen: im Umgang mit Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch, in der Gestaltung des Gemeindelebens und in der Positionierung gegenüber dem Islam. Wie das jeweils konkret aussieht, darum geht es in dieser Sendung.