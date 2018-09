imago/epd Bild: imago/epd

So 16.09.2018 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Katholische Kirche: Debatte um Missbrauchs-Studie

Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der Katholischen Kirche ist am heutigen Sonntag Thema in den Gottesdiensten des Erzbistums Berlin. In den Kirchen soll ein Brief des katholischen Erzbischofs Heiner Koch an die Gläubigen verlesen werden, in Reaktion auf die Ergebnisse einer Studie der Deutschen Bischofskonferenz, die Mitte der Woche bekannt wurden. Die zeigt nicht nur das erschreckende Ausmaß des sexuellen Missbrauchs, sondern auch wie lax die katholische Kirche mit Opfern und Tätern umgegangen ist.