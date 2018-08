rbb Bild: rbb

So 05.08.2018 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Kirchenasyl für Asylbewerber - und dann?

In der ersten Hälfte dieses Jahres gab es 972 Fälle von Kirchenasyl, so das Bundesinnenministerium. Von Kirchenasyl spricht man immer dann, wenn Gemeinden oder Ordensgemeinschaften Asylbewerber, denen die Abschiebung droht, in ihre Obhut nehmen. Darum geht es im Gespräch mit der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche" - und um zwei Menschen, die in Berlin im Kirchenasyl waren.



Die kirchliche Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche zählte Anfang August 545 Kirchenasyle mit rund 800 Personen. Es ist kein Sonderrecht, sondern soll humanitäre Härten vermeiden. Seit dem 1. August gelten auch hier schärfere Regeln. Die für Betroffene oftmals maßgebliche Frist in sogenannten Dublin-Fällen wurde laut dem Bundesinnenministerium von 6 auf 18 Monate erhöht, wenn Kirchengemeinden Verfahrensabsprachen nicht einhalten. Dazu gab es einen entsprechenden Erlass des Ministeriums an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.



Die Dublin-Regelung besagt, dass der Staat, in dem ein Flüchtling erstmals den Boden der EU betreten hat, für das Asylverfahren zuständig ist. Reist der Asylsuchende weiter, kann er innerhalb einer Frist von sechs Monaten wieder in den Ersteinreisestaat zurückgeschickt werden. Verstreicht die Frist, ist der andere Staat zuständig.

Innenministerium: "Kirchenasyl nur für persönliche Härtefälle"

Durch das Kirchenasyl wird die Frist oftmals überschritten. Die Kirchen argumentieren, in humanitären Härtefällen könnten Menschen davor bewahrt werden, etwa nach Bulgarien abgeschoben zu werden, wo schwierige Bedingungen für Asylbewerber herrschen. Das Innenministerium erklärte dagegen, es sei "nicht akzeptabel, dass das Kirchenasyl - anstatt für persönliche Härtefälle - exzessiv als Verhinderung von Rücküberstellungen in systemisch unbedenkliche Mitgliedsstaaten wie Frankreich oder Schweden ausgenutzt wird".

Kirche: "Menschen in Kirchenasyl sind nicht 'flüchtig'"