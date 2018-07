Foto: imgao/Olaf Wagner Bild: Foto: imgao/Olaf Wagner

So 29.07.2018 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Osteuropäische Sexarbeiter in Berlin

Wer durch die Kurfürstenstraße, zwischen Genthiner und Potsdamer Straße, fährt oder läuft, kennt die Frauen, die an der Bordsteinkante stehen und sich anbieten. Im Großen Tiergarten sind es junge Männer. Noch letztes Jahr kamen etliche von ihnen aus Afghanistan – wir haben nachgefragt, ob das immer noch so ist und wie es jungen Afghanen geht, die abgeschoben wurden, seit das Land zu den sicheren Herkunftsstaaten zählt. Schwerpunkt der Sendung sind Sexarbeiter in Berlin, wie ihnen geholfen wird und von wem.