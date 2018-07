imago/Christian Schroth Bild: imago/Christian Schroth

So 01.07.2018 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Bericht beklagt schleppende Aufarbeitung des Missbrauchsskandals

Acht Jahre ist es her, dass ausgehend vom Berliner Canisius-Kolleg massive Fälle von Kindesmissbrauch in den Kirchen bekannt wurden. Man könnte meinen, diese hätten die acht Jahre genutzt, um die Fälle gründlich aufzuarbeiten. Doch dem Bericht einer unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs zufolge ist genau das nicht passiert. Außerdem: Starke Zunahme bei Beratungen in Sachen "Zeugen Jehovas". Und: Streit um Islamisches Institut an der Humboldt-Universität.