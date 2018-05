Imago Stock&People Bild: Imago Stock&People

- Datenschutz in der Kirche?

Das Konfirmationsfoto nochmal im Gemeindeboten bewundern? Pustekuchen! Besser, wenn da kein Kind zu erkennen ist. Oder alle schriftlich zugestimmt haben. So sagen katholische und evangelische Datenschützer. Und warnen vor Whatsapp auf dem kirchlichen Diensthandy. Was manchen Bischof vom twittern und facebooken jedoch nicht abhält. Was bedeutet die europäische "Datenschutz-Grundverordnung" für die Kirchen? Das und mehr in dieser Sendung.