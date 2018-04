Ulrike Bieritz Bild: Ulrike Bieritz

So 01.04.2018

- Pessach Ostern Paradies

Christus das Licht, schallt es am Ostermorgen dreimal durch die Kirchen. Mit diesem Ruf beginnt das christliche Osterfest, das wichtigste Fest im christlichen Feierkalender. Was es mit dem Osterlicht und der Osterbotschaft auf sich hat, darum geht es in dieser Sendung zum Ostersonntag. Und um Pessach. Denn die Juden feiern auch an diesem Wochenende eines ihrer wichtigsten Feste. Rabbiner Walter Rothschild und der evangelische Propst Christian Stäblein erklären die Feiertage und Rituale. Ohne Tod keine Auferstehung. Was nach dem Tod kommt, damit beschäftigen sich die Gläubigen aller Religionen. Muslime berichten von ihrer Vorstellung vom Paradies.