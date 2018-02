imago stock&people Bild: imago stock&people

So 04.02.2018 | Religion und Gesellschaft

- Verschärfung und Liberalisierung - Debatte um Abtreibungsgesetze

In verschiedenen europäischen Ländern wird derzeit über Abtreibung diskutiert. Im katholischen Irland, mit der bisher härtesten Abtreibungsgesetzgebung in Europa, geht es um eine Liberalisierung der bisherigen Regelungen. In Polen wiederum droht eine Verschärfung. Und in Deutschland finden sich katholische Bischöfe in ihrer Ablehnung plötzlich an der Seite von Rechtspopulisten wieder, was ihnen Unbehagen bereitet. Die Abtreibungsdebatte in Europa – ist das Thema dieser Viertelstunde.