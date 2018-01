Imago Stock&People Bild: Imago Stock&People

So 07.01.2018 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Neue Nutzung alter Kirchen

Von außen sieht man es der Pfarrkirche Sankt Marien nicht an: aber sie ist keine Kirche mehr. Ein Kulturzentrum stattdessen. In Holland zogen auch schon Kneipen und Hotels in ehrwürdige Sakralbauten. Auch in Brandenburg stehen immer mehr Kirchen immer länger leer. Das ist kostspielig. Jüngst wurde eine Kapelle auf ebay versteigert. Was geht in Berliner und Brandenburger Kirchen? Was geht nicht? Wir machen den Praxistest.