Bild: AP

So 05.11.2017 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Gespaltene Gesellschaft - USA ein Jahr mit Trump

Seit einem Jahr regiert Donald Trump die USA und die Gesellschaft ist gespalten wie selten zuvor. Das hat Bettina Meier erfahren, als sie verschiedene Religionsgemeinschaften in den USA besucht hat. Vor allem Muslime spüren die Folgen der verschärften Einreisebedingungen. Aber sie sind trotzdem nicht alle Trump Gegner. Wir berichten über den Besuch in einer Moschee in Florida, die jetzt einen Sicherheitsdienst braucht. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die 30. Jüdischen Kulturtage, die noch bis zum 12. November in Berlin stattfinden. Und einen Rückblick auf ein Wirtschaftsethisches Forum, dass sich mit den Ängsten der Mittelschicht vor dem sozialen Abstieg beschäftigt hat.