So 25.06.2017 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Neue Ideen haben es schwer

Unter großem öffentlichem Interesse wurde in Berlin Moabit die liberale Ibn Rushd-Goethe Moschee eröffnet. Doch statt in Ruhe beten zu können, sehen sich die Gründerinnen und Gründer um die Berliner Rechtsanwältin Seyran Ates zunehmend Anfeindungen ausgesetzt. Institutionen der islamischen Welt verurteilen die Einrichtung. Ein anderes ambitioniertes Projekt gerät derzeit ins Stocken. Über die Gründung eines Instituts für Islamische Theologie an der Humboldt Universität wird nach wie vor heftig diskutiert. Die geplante "Fakultät der Theologien" von Christen, Muslimen und Juden wird wohl nur eine Idee bleiben.