Imago/Emmanuele Contini Bild: Imago/Emmanuele Contini

So 05.12.2021 | 07:43 | Religion und Gesellschaft

- Jüdisch in Berlin

Noch bis zum 6. Dezember feiern Jüdinnen und Juden das Lichterfest Chanukka - daran erinnert der Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor. Für uns ein Anlass zu fragen: Was bewegt jüdische Menschen in Berlin?