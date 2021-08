imago/epd Bild: imago/epd

So 29.08.2021 | 07:43 | Religion und Gesellschaft

- Gottes Lobbyisten

Die Prälaten Martin Dutzman und Karl Jüsten sind Lobbyisten für die evangelische bzw. katholische Kirche in Berlin. Wie verstehen sie ihre Arbeit? Außerdem: Der "Sozialomat" - eine Entscheidungshilfe zur Bundestagswahl von der Diakonie. Und: Wie hoch sind die Staatsleistungen an die Kirchen in Berlin und Brandenburg?