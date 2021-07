So 18.07.2021 | 07:43 | Religion und Gesellschaft

- Zukunft der Pflege

Die Corona-Pandemie hat auch in der Pflege die Probleme noch einmal vor Augen geführt. Wie diese angegangen werden können und wie die Pflege in der Zukunft ausgestaltet sein muss, das ist Thema der Diskussionsrunde in Religion und Gesellschaft.

Fachkräftemangel, schlechte Bezahlung, Pflegenotstand, wirkungslose Pflegereform – kurz Dauerbaustelle Pflege. Corona hat die Probleme nicht nur verschärft, sondern noch einmal viel deutlicher vor Augen geführt. Bisher hat sich jede Bundesregierung an einer Pflegereform versucht. Der große Wurf ist bisher nicht gelungen. Wie steht es um die Zukunft der Pflege oder Pflege in der Zukunft? Darüber diskutieren Brunhilde Heitmann, Altenpflegefachkraft aus der Diakonie Station Weißensee-Prenzlauer Berg und der Präsident der Diakonie Deutschland, Pfarrer Ulrich Lilie.