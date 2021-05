Der 3. Ökumenische Kirchentag ist am Donnerstag digital in Frankfurt am Main gestartet. Unter dem Motto "Schaut hin" soll es kontrovers zugehen zwischen Protestanten und Katholiken – in Deutschland seien sich die Konfessionen besonders nah, sagte Bettina Limperg, evangelische Präsidentin des 3. Ökumenischen Kirchentages.