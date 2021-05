So 09.05.2021 | 07:43 | Religion und Gesellschaft

- Helm ab zum Gebet

Vor dem Auslandseinsatz müssen Soldatinnen und Soldaten ihr Testament schreiben. Und das ist nicht die einzige Situation, in der sie sich an Militärseelsorger wenden. Ab Juni wird es in der Bundeswehr neben den Militärpfarrern auch Militärrabbiner geben. Eine muslimische Militärseelsorge lässt aber noch auf sich warten.