Bild: Julia Knop/Uni Erfurt

So 04.04.2021 | 07:43 | Religion und Gesellschaft

- Ostern zwischen Corona und Kirchenreform

Ostern ist das höchste Fest der Christen. Gefeiert wird der Sieg des Lebens über den Tod, die Auferstehung Jesu, der als Sohn Gottes den Tod überwunden hat. Ostern 2021 ist diese Botschaft für viele Menschen wichtiger als in früheren Jahren. Was es mit der Auferstehung von den Toten auf sich hat, was den Osterglauben ausmacht und wie es um die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche bestellt ist, darum geht es im Gespräch mit Professorin Julia Knop, Dogmatikerin an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.