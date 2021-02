dpa/ picture alliance/ Jan Woitas Bild: dpa/ picture alliance/ Jan Woitas

So 21.02.2021 | 07:44

- Zukunft für jüdisches Leben

Am Sonntag beginnt das Festjahr "1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland". Aus diesem Anlass fragen wir, wann sich Juden in unserer Region ansiedelten - und welche Zukunft sie heute hier sehen. Und wir stellen die Pläne für die neue Synagoge in Potsdam vor - noch in diesem Jahr soll Baubeginn sein.