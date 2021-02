imago Bild: imago

So 07.02.2021 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Die vietnamesische Community in Berlin

Familie Nguyen lebt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland, betreibt ein Restaurant und bewegt sich im Umfeld des Dong Xuan Centers in Lichtenberg. Doch sie hilft auch anderen Vietnamesen in der Stadt, die es weniger gut erwischt hat. Außerdem erfahren Sie mehr über den Unterricht an vietnamesischen Musikinstrumenten in Berliner Musikschulen und über eine Blumenhändlerin aus Lichterfelde-West.