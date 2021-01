Imago/F. Boillot Bild: Imago/F. Boillot

So 17.01.2021

- Gemeinsam stark - von interreligiösen Visionen

Corona erschwert die Bedingungen für das interreligiöse Gespräch. Doch der Dialog geht weiter: Engagierte der Initiative zum Bau eines Drei-Religionen-Hauses in Berlin, des interreligiösen Forums in Potsdam und eines jüdisch-muslimischen Projekts erzählen, warum ihnen der Austausch so wichtig ist.