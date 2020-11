imago/Martin Wagner Bild: imago/Martin Wagner

So 01.11.2020 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Momente des Abschieds

Worauf man bei der Begleitung Sterbender achten sollte - Fragen an den Sterbeforscher Bernard Jakoby. Außerdem: Abschied vom alten Leben - warum eine Erwachsene sich taufen lässt, und Bye-bye Tegel - was sich für die Flughafenseelsorge am neuen BER verändert.