www.imago-images.de Bild: www.imago-images.de

So 16.08.2020 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Die Verfolgung der Uiguren

Die muslimische Minderheit der Uiguren wird in China unterdrückt und in Umerziehungslagern interniert. Der Uiguren-Aktivist Kuerban Haiyuer spricht im Interview über die Zustände in den Camps. Außerdem berichten wir über die Reaktionen der islamischen Community in Berlin auf die Verfolgung der Uiguren und darüber und warum das gemeinsam Essen für die Exilgemeinde so wichtig ist.