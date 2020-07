Birgit Galle Bild: rbb/Birgit Galle

So 26.07.2020 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Buddhismus in Berlin

Was bedeutet die Lehre Buddhas für seine Anhänger*innen in Berlin? Wie und wo leben sie ihren Buddhismus? Vom Zen-Garten in Marzahn, der Almosentour der Heinersdorfer Mönche, einem Frauenkloster im Wedding bis zum buddhistischen Religionsunterricht an Berliner Grundschulen.