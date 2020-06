www.imago-images.de Bild: www.imago-images.de

So 28.06.2020 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Roma in Berlin und das Corona-Stigma

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie beobachten Roma-Organisationen eine wachsende Zahl von Diskriminierungen gegnüber Sinti und Roma. Ein Beispiel ist der Umgang mit Infektionen in einem Wohnblock in Neukölln. Violeta Balog und Georgi Ivanov vom Verein Amaroforo sprechen über Klischees und wie Roma in Berlin leben.