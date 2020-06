imago Bild: imago

So 21.06.2020 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Lernen aus der Krise

Irgendwie ist es schon auffällig: Immer wieder traten Corona-Hotspots in den vergangenen Wochen in Deutschland im Zusammenhang mit religiösen Gemeinschaften oder Versammlungen auf. Zufall? Eine Sendung über die Frage, was man aus dieser und anderen Krisensituationen lernen kann.