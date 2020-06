www.imago-images.de imago | Bild: www.imago-images.de

So 14.06.2020 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Glaube und Gesundheit

Warum scheinen Religion und Gesundheit in einem so engen Verhältnis zu stehen? Der Theologe Mathias Wirth spricht über die historischen Ursachen. Außerdem: Im Botanischen Garten in Berlin werden seltene Pflanzen aus der Klostermedizin am Leben erhalten und im Judentum gibt es ganz eigene Perspektiven zu Gesundheit und Körper.