So 12.01.2020 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Neuregelung Organspende – eine schwere Entscheidung

Der Deutsche Bundestag will über die Zukunft der Organspende abstimmen – wir fragen, was für und was gegen die zur Wahl stehenden Modelle spricht. Außerdem fragen wir, was den Benediktinerpater Anselm Grün so erfolgreich macht – der Bestseller-Autor wird am 14. Januar 75 Jahre alt. Zudem hören wir zu, wie der Erlkönig auf Jiddisch klingt.