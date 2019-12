Imago Bild: Imago

So 01.12.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Wo Spenden wirklich hilft

Im Advent sammeln zahlreiche Organisationen für Bedürftige. Die Aktion "Brot für die Welt" tut das schon seit 60 Jahren. Aber nicht allein. In Berlin wird die neapolitanische Tradition des "Caffè Sospeso" für Obdachlose getestet. Wer auf der Straße schläft, lebt kalt und gefährlich. Der Verein „Little Home“ setzt genau hier an: Mit Spenden hat er in Deutschland fast 120 Minihäuser geschaffen. In Berlin, von Kreuzberg bis Buch, gibt es mittlerweile 41 solcher Häuschen.