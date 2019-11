Bild: imago/epd/Rolf Zoellner

So 17.11.2019 | 12:44 | Religion und Gesellschaft

- Glückwünsche und Erwartungen an einen neuen Bischof

Seit Sonnabend ist er im Amt: Bischof Christian Stäblein. Und sein Vorgänger Markus Dröge ist nun "Altbischof" - wie es im Amtskirchen-Deutsch heißt. Was erwarten Politik, kirchliche Partner und Menschen auf der Straße vom "Neuen"? Was schätzten sie am "Alten"? Außerdem: 60 Millionen Euro fehlen für den Erhalt der Berliner Kaiserkirchen aus dem 19. Jahrhundert. Wer soll die bezahlen?