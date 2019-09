imago images / epd Bild: imago images / epd

So 15.09.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Seelenrettung und Suizidprävention

Seit zehn Jahren gibt es Telefonseelsorger in Berlin, die sich speziell um Muslime kümmern. Sie sitzen unter einem Dach mit Juden und Christen. Zehntausend Menschen deutschlandweit töten sich jährlich selbst. Hilfe und Beratung gibt es bevor es zu spät ist für Angehörige und Gefährdete nicht nur am Telefon, auch in Kirchengemeinden und bei neutralen Beratungsstellen. Wie selbst Bierdeckel helfen können, darüber berichtet Matthias Schirmer.