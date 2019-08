imago images / epd Bild: imago images / epd

So 11.08.2019 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- "Wir haben große Anteilnahme erfahren"

Der Berliner Rabbiner Yehuda Teichtal ist einer der jüdischen Geistlichen, die in den letzten Wochen auf offener Straße angespuckt und beleidigt wurden. Wie geht er damit um? Und welche Konsequenzen müssen jetzt gezogen werden? Eines der Themen in "Religion und Gesellschaft" am Sonntag.